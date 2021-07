Na czym polega pomoc publiczna?

Co to jest test prywatnego inwestora i w jakim celu się go wykonuje?

Praktycznie każde postępowanie restrukturyzacyjne wiąże się z kwestią niedozwolonej pomocy publicznej. W celu weryfikacji podobnych kwestii powstał test prywatnego inwestora. Na czym polega i kiedy się go wykonuje? Odpowiedź znajdziesz w tym wpisie.